Il gladiatore che si ribellò nei cruciverba: la soluzione è Spartaco

Sara Verdi | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il gladiatore che si ribellò' è 'Spartaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPARTACO

La parola Spartaco è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spartaco.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si ribellò alla Rivoluzione FranceseLa città ligure che si ribellò a Genova nel 1625Lo stato che si ribellò all URSS nel 1956Il balivo al quale si ribellò Guglielmo TellSi alternano alle gioie

Soluzione Il gladiatore che si ribellò - Spartaco

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il gladiatore che si ribellò", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 8 lettere della soluzione Spartaco:
S Savona
P Padova
A Ancona
R Roma
T Torino
A Ancona
C Como
O Otranto

