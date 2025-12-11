Il gladiatore che si ribellò nei cruciverba: la soluzione è Spartaco
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il gladiatore che si ribellò' è 'Spartaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SPARTACO
La parola Spartaco è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spartaco.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si ribellò alla Rivoluzione FranceseLa città ligure che si ribellò a Genova nel 1625Lo stato che si ribellò all URSS nel 1956Il balivo al quale si ribellò Guglielmo TellSi alternano alle gioie
Se ti sei imbattuto nella definizione "Il gladiatore che si ribellò", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 8 lettere della soluzione Spartaco:
