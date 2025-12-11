Frutteto di decane nei cruciverba: la soluzione è Pereto
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Frutteto di decane' è 'Pereto'.
PERETO
Approfondisci la parola di 6 lettere Pereto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il frutteto con i malliUn frutteto di aranci e limoniIl frutteto che rifornisce i frantoiFrutteto d aranci e limoniFrutteto con le ciocche
Se ti sei imbattuto nella definizione "Frutteto di decane", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 6 lettere della soluzione Pereto:
P Padova
E Empoli
R Roma
E Empoli
T Torino
O Otranto
