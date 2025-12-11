È figurativa o astratta nei cruciverba: la soluzione è Arte

Anna Gallo | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È figurativa o astratta' è 'Arte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARTE

La parola Arte è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Arte.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può essere figurativa astratta o poveraC è la concettuale c la figurativaPer niente astrattaPuò essere astratta o materialeTutt altro che astratta

Soluzione È figurativa o astratta - Arte

Le 4 lettere della soluzione Arte:
A Ancona
R Roma
T Torino
E Empoli

