È figurativa o astratta nei cruciverba: la soluzione è Arte
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È figurativa o astratta' è 'Arte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ARTE
La parola Arte è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Arte.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può essere figurativa astratta o poveraC è la concettuale c la figurativaPer niente astrattaPuò essere astratta o materialeTutt altro che astratta
Stai cercando la risposta alla definizione "È figurativa o astratta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 4 lettere della soluzione Arte:
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.