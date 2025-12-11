Fatta oggetto di preghiere nei cruciverba: la soluzione è Venerata

Sara Verdi | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fatta oggetto di preghiere' è 'Venerata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENERATA

La soluzione Venerata di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Venerata per scoprire curiosità e dettagli utili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fatti oggetto di preghiereIl rumore di un oggetto che cadeSe è fatta capo haL ultima scelta che fu fatta da Napoleone IIISi suol dire che non fu fatta in un giorno

Soluzione Fatta oggetto di preghiere - Venerata

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fatta oggetto di preghiere", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 8 lettere della soluzione Venerata:
V Venezia
E Empoli
N Napoli
E Empoli
R Roma
A Ancona
T Torino
A Ancona

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.