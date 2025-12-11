Fatta oggetto di preghiere nei cruciverba: la soluzione è Venerata
VENERATA
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fatti oggetto di preghiereIl rumore di un oggetto che cadeSe è fatta capo haL ultima scelta che fu fatta da Napoleone IIISi suol dire che non fu fatta in un giorno
