Un famoso Dr. della TV nei cruciverba: la soluzione è House

HOUSE

Hai trovato la definizione "Un famoso Dr. della TV" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 5 lettere della soluzione House:
H Hotel
O Otranto
U Udine
S Savona
E Empoli

