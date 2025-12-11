Emulo avversario nei cruciverba: la soluzione è Antagonista

Anna Gallo | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Emulo avversario' è 'Antagonista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTAGONISTA

Vuoi sapere di più su Antagonista? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Antagonista.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu acerrimo avversario dei RomaniLavora in modo clandestino per conto dell avversarioÈ stato il suo principale avversario nel 22La vittoria nel tennis per rinuncia dell avversarioUn avversario irriducibile

Soluzione Emulo avversario - Antagonista

La definizione "Emulo avversario" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 11 lettere della soluzione Antagonista:
A Ancona
N Napoli
T Torino
A Ancona
G Genova
O Otranto
N Napoli
I Imola
S Savona
T Torino
A Ancona

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.