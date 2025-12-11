Dito : falangi = spina dorsale : x nei cruciverba: la soluzione è Vertebre
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dito : falangi = spina dorsale : x' è 'Vertebre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
VERTEBRE
Hai risolto il cruciverba con Vertebre? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Vertebre.
Hai davanti la definizione "Dito : falangi = spina dorsale : x" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 8 lettere della soluzione Vertebre:
