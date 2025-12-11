Chiave : toppa = spina : x nei cruciverba: la soluzione è Presa

Paola Cammarota | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chiave : toppa = spina : x' è 'Presa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRESA

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Presa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gira nella toppaServe alla spinaSpina di pesceLiberata dalle viti e dai dadi usando la chiave ingleseUna spina dorsale spinosa

Soluzione Chiave : toppa = spina : x - Presa

Hai trovato la definizione "Chiave : toppa = spina : x" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 5 lettere della soluzione Presa:
P Padova
R Roma
E Empoli
S Savona
A Ancona

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.