Chiave : toppa = spina : x nei cruciverba: la soluzione è Presa
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chiave : toppa = spina : x' è 'Presa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gira nella toppaServe alla spinaSpina di pesceLiberata dalle viti e dai dadi usando la chiave ingleseUna spina dorsale spinosa
