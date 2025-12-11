Bobo : Staino = Cipputi : x nei cruciverba: la soluzione è Altan

Alessia Mogavero | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Bobo : Staino = Cipputi : x' è 'Altan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALTAN

Non fermarti alla soluzione! Conosci Altan più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Altan.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cipputi : Altan = Bobo : xVignettista padre di CipputiDisegna CipputiIl mestiere del Cipputi di Francesco Tullio AltanII fumettista di Bobo

Le 5 lettere della soluzione Altan:
A Ancona
L Livorno
T Torino
A Ancona
N Napoli

