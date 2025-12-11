Atahualpa : Incas = Montezuma : x nei cruciverba: la soluzione è Aztechi
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Atahualpa : Incas = Montezuma : x' è 'Aztechi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
AZTECHI
Vuoi sapere di più su Aztechi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Aztechi.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: I sudditi di MontezumaL ultimo fu AtahualpaIl regno di AtahualpaCome la civiltà di MontezumaL ultimo degli incas
