Dà assistenza spirituale ai membri delle Forze Armate nei cruciverba: la soluzione è Cappellano Militare

Paola Cammarota | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Dà assistenza spirituale ai membri delle Forze Armate' è 'Cappellano Militare'.

CAPPELLANO MILITARE

La parola Cappellano Militare è una soluzione di 18 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cappellano Militare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dà assistenza ai senzatettoSi dà ai neonatiSi dà ai pavimentiGenericamente indumenti da indossare ai piediSi dà ai concorrenti

Soluzione Dà assistenza spirituale ai membri delle Forze Armate - Cappellano Militare

La definizione "Dà assistenza spirituale ai membri delle Forze Armate" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 18 lettere della soluzione Cappellano Militare:
C Como
A Ancona
P Padova
P Padova
E Empoli
L Livorno
L Livorno
A Ancona
N Napoli
O Otranto
 
M Milano
I Imola
L Livorno
I Imola
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

