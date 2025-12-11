L abisso che separa due generazioni nei cruciverba: la soluzione è Gap
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'L abisso che separa due generazioni' è 'Gap'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
GAP
Vuoi sapere di più su Gap? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 3 lettere nella pagina dedicata: Gap.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Separa le generazioniL abisso tra le generazioniSepara due settori di una naveSono anteriori di due generazioniSepara due vocali
Stai cercando la risposta alla definizione "L abisso che separa due generazioni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 3 lettere della soluzione Gap:
Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.