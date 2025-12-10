Vive sperando nella generosità del prossimo nei cruciverba: la soluzione è Mendicante
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Vive sperando nella generosità del prossimo' è 'Mendicante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
MENDICANTE
Approfondisci la parola di 10 lettere Mendicante: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vive onestamente fregando il prossimoAmore verso il prossimoMammifero che vive lungo le coste del PacificoIn ecologia è l ambiente limitato per dimensioni in cui vive una comunità animaleUn mustelide che vive in America Latina
La definizione "Vive sperando nella generosità del prossimo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 10 lettere della soluzione Mendicante:
Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.