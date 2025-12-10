Una massima di B. Franklin nei cruciverba: la soluzione è Chi È Senza Amici Non È Capace Di Averne
La soluzione di 32 lettere per la definizione 'Una massima di B. Franklin' è 'Chi È Senza Amici Non È Capace Di Averne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CHI È SENZA AMICI NON È CAPACE DI AVERNE
A Roma c è la massimaIl Lama massima autorità del buddhismo tibIniziali di FranklinRaggiunsero la massima potenza con Cangrande IUna massima arguta e lapidaria
