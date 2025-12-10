Una massima di B. Franklin nei cruciverba: la soluzione è Chi È Senza Amici Non È Capace Di Averne

Anna Gallo | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 32 lettere per la definizione 'Una massima di B. Franklin' è 'Chi È Senza Amici Non È Capace Di Averne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHI È SENZA AMICI NON È CAPACE DI AVERNE

Approfondisci la parola di 32 lettere Chi È Senza Amici Non È Capace Di Averne: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Soluzione Una massima di B. Franklin - Chi È Senza Amici Non È Capace Di Averne

La definizione "Una massima di B. Franklin" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 32 lettere della soluzione Chi È Senza Amici Non È Capace Di Averne:
