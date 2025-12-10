Una battuta che ripetuta caratterizza un comico nei cruciverba: la soluzione è Tormentone

Angelo Caputo | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una battuta che ripetuta caratterizza un comico' è 'Tormentone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORMENTONE

La parola Tormentone è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tormentone.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Caratterizza una battuta che fa irritareCaratterizza i corpi con temperatura costanteStrada molto battutaCaratterizza l arrivistaLa frase aggiunta a una battuta nell entrata in scena con cui l attore cerca l applauso

Soluzione Una battuta che ripetuta caratterizza un comico - Tormentone

Hai davanti la definizione "Una battuta che ripetuta caratterizza un comico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 10 lettere della soluzione Tormentone:
T Torino
O Otranto
R Roma
M Milano
E Empoli
N Napoli
T Torino
O Otranto
N Napoli
E Empoli

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.