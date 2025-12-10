Un tubo piegato a elica nei cruciverba: la soluzione è Serpentina
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un tubo piegato a elica' è 'Serpentina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SERPENTINA
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Serpentina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Prono piegato in avantiUn tubo di pellicciaTubo elettronico che fa da amplificatore di tensioneTipo di tubo elettronicoPiegato obliquamente
Non riesci a risolvere la definizione "Un tubo piegato a elica"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 10 lettere della soluzione Serpentina:
