Un tubo piegato a elica nei cruciverba: la soluzione è Serpentina

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un tubo piegato a elica' è 'Serpentina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERPENTINA

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Serpentina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Soluzione Un tubo piegato a elica - Serpentina

Non riesci a risolvere la definizione "Un tubo piegato a elica"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 10 lettere della soluzione Serpentina:
S Savona
E Empoli
R Roma
P Padova
E Empoli
N Napoli
T Torino
I Imola
N Napoli
A Ancona

