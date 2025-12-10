Sfaccendato briccone nei cruciverba: la soluzione è Cialtrone
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sfaccendato briccone' è 'Cialtrone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CIALTRONE
Hai davanti la definizione "Sfaccendato briccone" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 9 lettere della soluzione Cialtrone:
C Como
I Imola
A Ancona
L Livorno
T Torino
R Roma
O Otranto
N Napoli
E Empoli
