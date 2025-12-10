Si riuniscono in conclave nei cruciverba: la soluzione è Cardinali

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si riuniscono in conclave' è 'Cardinali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARDINALI

La parola Cardinali è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cardinali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi si riuniscono in conclaveSi riuniscono nelle sinagogheVi si riuniscono i PariIl palazzo in cui si riuniscono i senatoriSi riuniscono a Strasburgo

Se "Si riuniscono in conclave" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

