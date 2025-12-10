Il recipiente in cui si possono rompere le uova nei cruciverba: la soluzione è Paniere
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il recipiente in cui si possono rompere le uova' è 'Paniere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PANIERE
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Paniere, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Luogo in cui si possono vedere delle rapineIl recipiente a cui si dà la buona notteRecipiente in cui nei riti si brucia l incensoPesce le cui uova si mangiano come il cavialeUn locale in cui si possono ordinare cappuccini
La definizione "Il recipiente in cui si possono rompere le uova" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 7 lettere della soluzione Paniere:
Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.