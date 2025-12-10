Il recipiente in cui si possono rompere le uova nei cruciverba: la soluzione è Paniere

Anna Spiotta | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il recipiente in cui si possono rompere le uova' è 'Paniere'.

PANIERE

Soluzione Il recipiente in cui si possono rompere le uova - Paniere

La definizione "Il recipiente in cui si possono rompere le uova" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 7 lettere della soluzione Paniere:
P Padova
A Ancona
N Napoli
I Imola
E Empoli
R Roma
E Empoli

