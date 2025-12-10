Prolungano la durata di una gara nei cruciverba: la soluzione è Tempi Supplementari

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Prolungano la durata di una gara' è 'Tempi Supplementari'.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Soluzione Prolungano la durata di una gara - Tempi Supplementari

Se ti sei imbattuto nella definizione "Prolungano la durata di una gara", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 18 lettere della soluzione Tempi Supplementari:
T Torino
E Empoli
M Milano
P Padova
I Imola
 
S Savona
U Udine
P Padova
P Padova
L Livorno
E Empoli
M Milano
E Empoli
N Napoli
T Torino
A Ancona
R Roma
I Imola

