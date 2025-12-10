Penzola da una canna nei cruciverba: la soluzione è Lenza

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Penzola da una canna' è 'Lenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LENZA

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Lenza, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Penzola in cima a una cannaSi ottiene distillando la canna da zucchero grezzain canna = senza un soldoC è anche quello di cannaPugnale che sta sulla canna di certi fucili

Se "Penzola da una canna" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

