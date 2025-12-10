Non sanno il fatto loro nei cruciverba: la soluzione è Incompetenti

INCOMPETENTI

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sanno il fatto loroSanno rendere piacevole e divertente la loro compagniaSaccenti sanno tutto loroIl computer e la loro bancaFatto a somiglianza copiato

Le 12 lettere della soluzione Incompetenti:
I Imola
N Napoli
C Como
O Otranto
M Milano
P Padova
E Empoli
T Torino
E Empoli
N Napoli
T Torino
I Imola

