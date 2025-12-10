Membrane dell occhio nei cruciverba: la soluzione è Cornee

Anna Spiotta | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Membrane dell occhio' è 'Cornee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORNEE

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cornee più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cornee.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un infiammazione dell occhioMembrana dell occhioLa cavità dell occhioInfiammazione dell occhioIl corpo o umore dell occhio

Soluzione Membrane dell occhio - Cornee

Non riesci a risolvere la definizione "Membrane dell occhio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 6 lettere della soluzione Cornee:
C Como
O Otranto
R Roma
N Napoli
E Empoli
E Empoli

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.