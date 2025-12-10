L insieme di regole che dà cadenza ai versi nei cruciverba: la soluzione è Metrica
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L insieme di regole che dà cadenza ai versi' è 'Metrica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
METRICA
Vuoi sapere di più su Metrica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Metrica.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: L insieme delle regole che danno cadenza ai versiL insieme dei princìpi morali lasciato ai posteri da una grande personalitàSi dà ai neonatiSi dà ai pavimentiL insieme degli ovini da pastorizia
La definizione "L insieme di regole che dà cadenza ai versi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 7 lettere della soluzione Metrica:
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.