L illustre operista di Busseto nei cruciverba: la soluzione è Verdi

VERDI

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu detto Il cigno di BussetoIllustre in breveAleksandr: illustre fisico russo dell 800Saverio illustre musicista di AltamuraChagall illustre pittore

Le 5 lettere della soluzione Verdi:
V Venezia
E Empoli
R Roma
D Domodossola
I Imola

