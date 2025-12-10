Disseminare spargere qua e là nei cruciverba: la soluzione è Sparpagliare

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Disseminare spargere qua e là' è 'Sparpagliare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPARPAGLIARE

Hai risolto il cruciverba con Sparpagliare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Sparpagliare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Venditore che va qua e làOra e qua ora è làPrender di qua e di là quel che si puòSi leggono qua e làIl muoversi saltellando qua e là

Hai trovato la definizione "Disseminare spargere qua e là" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

A Ancona

R Roma

P Padova

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

