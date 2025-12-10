Consiglia cosa mangiare nei cruciverba: la soluzione è Alimentarista
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Consiglia cosa mangiare' è 'Alimentarista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ALIMENTARISTA
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Alimentarista, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cosa da mangiareI supereroi con La Cosa e con La torcia umanaNon è la cosa di cui si parlaLo è un genere da mangiareUna cosa inconsueta
Hai davanti la definizione "Consiglia cosa mangiare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 13 lettere della soluzione Alimentarista:
Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.