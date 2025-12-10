Vietate ai poveri nei cruciverba: la soluzione è Care
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vietate ai poveri' è 'Care'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CARE
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dignitari che elargivano sussidi ai poveriL eroe che rubava ai ricchi per donare ai poveriAntico dignitario che distribuiva sussidi ai poveriIncaricati di corte che distribuivano aiuti ai poveriPersonaggio che rubava ai ricchi per dare ai poveri
