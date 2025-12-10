Lo è uno che solleva spesso cavilli nei cruciverba: la soluzione è Pretestuoso

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lo è uno che solleva spesso cavilli' è 'Pretestuoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRETESTUOSO

P Padova

R Roma

E Empoli

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

U Udine

O Otranto

S Savona

O Otranto

