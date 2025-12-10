Umbri sul Nera nei cruciverba: la soluzione è Ternani
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Umbri sul Nera' è 'Ternani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
TERNANI
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Ternani, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è la vedova neraHa la gola neraQuella nera è sugli aereiNasce dalla Selva NeraBatteva bandiera nera
Hai davanti la definizione "Umbri sul Nera" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 7 lettere della soluzione Ternani:
T Torino
E Empoli
R Roma
N Napoli
A Ancona
N Napoli
I Imola
Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.