Umbri sul Nera nei cruciverba: la soluzione è Ternani

Alessia Mogevero | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Umbri sul Nera' è 'Ternani'.

TERNANI

Soluzione di 7 lettere Ternani

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è la vedova neraHa la gola neraQuella nera è sugli aereiNasce dalla Selva NeraBatteva bandiera nera

Soluzione Umbri sul Nera - Ternani

Hai davanti la definizione "Umbri sul Nera" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 7 lettere della soluzione Ternani:
T Torino
E Empoli
R Roma
N Napoli
A Ancona
N Napoli
I Imola

