Materiale di rifiuto nei cruciverba: la soluzione è Scoria

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Materiale di rifiuto' è 'Scoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCORIA

Hai risolto il cruciverba con Scoria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Scoria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un materiale per statuineMateriale per cravatteMateriale per piastrelleRifiuto negazioneIl materiale oggi proibito detto anche fibrocemento

Hai davanti la definizione "Materiale di rifiuto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

