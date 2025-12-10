Furono sudditi dei Malatesta nei cruciverba: la soluzione è Riminesi

Sara Verdi | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Furono sudditi dei Malatesta' è 'Riminesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIMINESI

Vuoi sapere di più su Riminesi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Riminesi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Furono sudditi dei GonzagaFurono sudditi di AdelchiFurono sudditi di Gengis KhanFurono sudditi di Carlo MagnoFurono sudditi di Labarna

Soluzione Furono sudditi dei Malatesta - Riminesi

La definizione "Furono sudditi dei Malatesta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 8 lettere della soluzione Riminesi:
R Roma
I Imola
M Milano
I Imola
N Napoli
E Empoli
S Savona
I Imola

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.