Assomigliano alle aragoste nei cruciverba: la soluzione è Astici

Luca Bianchi | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Assomigliano alle aragoste' è 'Astici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTICI

Curiosità e Significato di Astici

Approfondisci la parola di 6 lettere Astici: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Assomigliano alle lepriTrappole per aragosteAssomigliano ai dainiAssomigliano ai gattiAssomigliano ai cammelli

Come si scrive la soluzione Astici

Non riesci a risolvere la definizione "Assomigliano alle aragoste"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 6 lettere della soluzione Astici:
A Ancona
S Savona
T Torino
I Imola
C Como
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R I F T S A

