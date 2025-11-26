Vengono irrogate nei cruciverba: la soluzione è Pene

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vengono irrogate' è 'Pene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENE

Curiosità e Significato di Pene

La soluzione Pene di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pene per scoprire curiosità e dettagli utili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vengono impiegati per i piccoli calcolatoriUn locale nel quale vengono proiettati film per amatoriVengono spesso denunciatiVengono punite quelle di reatoProverbialmente non vengono tutti per nuocere

Soluzione Vengono irrogate - Pene

Come si scrive la soluzione Pene

Hai trovato la definizione "Vengono irrogate" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 4 lettere della soluzione Pene:
P Padova
E Empoli
N Napoli
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O O E I N C T

