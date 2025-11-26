Vecchia di molti secoli nei cruciverba: la soluzione è Millenaria

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Vecchia di molti secoli' è 'Millenaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MILLENARIA

Curiosità e Significato di Millenaria

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Millenaria, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Comprende molti secoliMolti secoli fa erano destinate alle sepoltureIo molti secoli faComprendono molti secoliVecchia di molti lustri

