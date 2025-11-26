Vecchia di molti secoli nei cruciverba: la soluzione è Millenaria
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Vecchia di molti secoli' è 'Millenaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
MILLENARIA
Curiosità e Significato di Millenaria
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Millenaria
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Comprende molti secoliMolti secoli fa erano destinate alle sepoltureIo molti secoli faComprendono molti secoliVecchia di molti lustri
Come si scrive la soluzione Millenaria
Hai davanti la definizione "Vecchia di molti secoli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 10 lettere della soluzione Millenaria:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
E I E E G R R
