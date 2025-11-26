L umore vitale che circola nelle piante nei cruciverba: la soluzione è Linfa

Vito Manzione | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L umore vitale che circola nelle piante' è 'Linfa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LINFA

Curiosità e Significato di Linfa

La parola Linfa è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Linfa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Umore vitale dell alberoElemento vitale per animali e pianteL umore delle pianteLe piante più voraciPiante dei Paesi caldi

Come si scrive la soluzione Linfa

Se ti sei imbattuto nella definizione "L umore vitale che circola nelle piante", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 5 lettere della soluzione Linfa:
L Livorno
I Imola
N Napoli
F Firenze
A Ancona

