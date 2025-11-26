L umore vitale che circola nelle piante nei cruciverba: la soluzione è Linfa
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L umore vitale che circola nelle piante' è 'Linfa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
LINFA
Curiosità e Significato di Linfa
La parola Linfa è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Linfa.
Come si scrive la soluzione Linfa
Se ti sei imbattuto nella definizione "L umore vitale che circola nelle piante", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 5 lettere della soluzione Linfa:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
E N R D U
