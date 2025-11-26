Rigidi nei costumi nei cruciverba: la soluzione è Austeri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rigidi nei costumi' è 'Austeri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUSTERI

Curiosità e Significato di Austeri

Hai risolto il cruciverba con Austeri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Austeri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Costumi senza costiSi tramandano con i costumiPiù sono freddi e più sono rigidiPunge i cattivi costumiGonnellino dei costumi sardi

Come si scrive la soluzione Austeri

La definizione "Rigidi nei costumi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

U Udine

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

