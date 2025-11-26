È nota per il gioco degli scacchi con figure viventi nei cruciverba: la soluzione è Marostica

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È nota per il gioco degli scacchi con figure viventi' è 'Marostica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAROSTICA

Curiosità e Significato di Marostica

Non fermarti alla soluzione! Conosci Marostica più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Marostica.

Come si scrive la soluzione Marostica

Hai davanti la definizione "È nota per il gioco degli scacchi con figure viventi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

R Roma

O Otranto

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R S A I A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISAIA" RISAIA

