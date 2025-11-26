È nota per il gioco degli scacchi con figure viventi nei cruciverba: la soluzione è Marostica

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È nota per il gioco degli scacchi con figure viventi' è 'Marostica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAROSTICA

Curiosità e Significato di Marostica

Come si scrive la soluzione Marostica

Hai davanti la definizione "È nota per il gioco degli scacchi con figure viventi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 9 lettere della soluzione Marostica:
M Milano
A Ancona
R Roma
O Otranto
S Savona
T Torino
I Imola
C Como
A Ancona

