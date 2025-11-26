Narrazioni della vita di persone illustri nei cruciverba: la soluzione è Biografie

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Narrazioni della vita di persone illustri' è 'Biografie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIOGRAFIE

Curiosità e Significato di Biografie

Approfondisci la parola di 9 lettere Biografie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La fama delle persone illustriFanno vita da ascetiL insieme di persone che realizzano un filmCentro di vitaBustino femminile che assottiglia la vita

Come si scrive la soluzione Biografie

Stai cercando la risposta alla definizione "Narrazioni della vita di persone illustri"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 9 lettere della soluzione Biografie:
B Bologna
I Imola
O Otranto
G Genova
R Roma
A Ancona
F Firenze
I Imola
E Empoli

