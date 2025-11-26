In geologia termine non più in uso di uno strato della Terra ricco di ossidi e solfuri nei cruciverba: la soluzione è Osol

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'In geologia termine non più in uso di uno strato della Terra ricco di ossidi e solfuri' è 'Osol'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSOL

Curiosità e Significato di Osol

