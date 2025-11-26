In geologia termine non più in uso di uno strato della Terra ricco di ossidi e solfuri nei cruciverba: la soluzione è Osol

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'In geologia termine non più in uso di uno strato della Terra ricco di ossidi e solfuri' è 'Osol'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSOL

Curiosità e Significato di Osol

Vuoi sapere di più su Osol? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Osol.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: In geologia, termine non più in uso, di uno strato della Terra ricco di ossidi e solfuriLo strato più profondo della pelleLa figura retorica consistente nell uso di un termine contrario a quello pensatoLa formazione di uno strato più grosso della pelleNon più utilizzati, fuori uso

Come si scrive la soluzione Osol

Hai davanti la definizione "In geologia termine non più in uso di uno strato della Terra ricco di ossidi e solfuri" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

S Savona

O Otranto

L Livorno

