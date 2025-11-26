Ha due sole province nei cruciverba: la soluzione è Basilicata
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ha due sole province' è 'Basilicata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
BASILICATA
Curiosità e Significato di Basilicata
La parola Basilicata è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Basilicata.
