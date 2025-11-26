Il complesso di cognizioni apprese mediante uno studio approfondito nei cruciverba: la soluzione è Dottrina
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il complesso di cognizioni apprese mediante uno studio approfondito' è 'Dottrina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
DOTTRINA
Curiosità e Significato di Dottrina
La parola Dottrina è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dottrina.
Come si scrive la soluzione Dottrina
Se ti sei imbattuto nella definizione "Il complesso di cognizioni apprese mediante uno studio approfondito", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 8 lettere della soluzione Dottrina:
