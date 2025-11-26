Il complesso di cognizioni apprese mediante uno studio approfondito nei cruciverba: la soluzione è Dottrina

Vito Manzione | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il complesso di cognizioni apprese mediante uno studio approfondito' è 'Dottrina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOTTRINA

Curiosità e Significato di Dottrina

La parola Dottrina è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dottrina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pieno di conoscenze apprese con lo studioComplesso vocale o strumentaleLo studio della letteratura statunitenseUno studio tramite scomposizione delle partiUn complesso di fattori ambientali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Il complesso di cognizioni apprese mediante uno studio approfondito - Dottrina

Come si scrive la soluzione Dottrina

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il complesso di cognizioni apprese mediante uno studio approfondito", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 8 lettere della soluzione Dottrina:
D Domodossola
O Otranto
T Torino
T Torino
R Roma
I Imola
N Napoli
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T I S L R A E

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.