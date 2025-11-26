I capi degli antichi comuni nei cruciverba: la soluzione è Podestà

Alessia Mogevero | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I capi degli antichi comuni' è 'Podestà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PODESTÀ

Curiosità e Significato di Podestà

Hai risolto il cruciverba con Podestà? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Podestà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tuniche corte degli antichi Romani che avviluppavano le spalleAntichi libri a stampaLo imbracciavano gli antichi guerrieriGi antichi scandinavi come i vichinghiAntichi abitanti della penisola iberica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione I capi degli antichi comuni - Podestà

Come si scrive la soluzione Podestà

Stai cercando la risposta alla definizione "I capi degli antichi comuni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 7 lettere della soluzione Podestà:
P Padova
O Otranto
D Domodossola
E Empoli
S Savona
T Torino
À -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O P O M T P

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.