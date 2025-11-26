Un asse di rotazione nei cruciverba: la soluzione è Perno

Paola Cammarota | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un asse di rotazione' è 'Perno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERNO

Curiosità e Significato di Perno

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Perno, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L asse di rotazioneAsse di rotazioneUna rapida rotazione su se stessiLunga asse per parquetAsse della botte

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Un asse di rotazione - Perno

Come si scrive la soluzione Perno

Se "Un asse di rotazione" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Le 5 lettere della soluzione Perno:
P Padova
E Empoli
R Roma
N Napoli
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O V N I I

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.