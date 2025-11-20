Finiamola nei cruciverba: la soluzione è Basta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Finiamola' è 'Basta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BASTA

Curiosità e Significato di Basta

Non fermarti alla soluzione! Conosci Basta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Basta.

Come si scrive la soluzione Basta

Se "Finiamola" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

