Venne fucilato dopo la disfatta di Novara 1849 nei cruciverba: la soluzione è Ramorino

RAMORINO

Curiosità e Significato di Ramorino

Come si scrive la soluzione Ramorino

Se ti sei imbattuto nella definizione "Venne fucilato dopo la disfatta di Novara 1849", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 8 lettere della soluzione Ramorino:
R Roma
A Ancona
M Milano
O Otranto
R Roma
I Imola
N Napoli
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N S I A I D L

