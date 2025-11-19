Trasportano gas o liquidi nei cruciverba: la soluzione è Tubazioni

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Trasportano gas o liquidi' è 'Tubazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUBAZIONI

Curiosità e Significato di Tubazioni

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Tubazioni, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una conduttura per liquidi o per gasMovimenti costanti di liquidi e gasGrandi navi che trasportano liquidi infiammabiliRecipiente per gas o liquidiSono percorsi da liquidi o da gas

Come si scrive la soluzione Tubazioni

Se "Trasportano gas o liquidi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

U Udine

B Bologna

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T I T N I I P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIATTINI" PIATTINI

