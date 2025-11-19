Trasportano gas o liquidi nei cruciverba: la soluzione è Tubazioni
TUBAZIONI
Curiosità e Significato di Tubazioni
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una conduttura per liquidi o per gasMovimenti costanti di liquidi e gasGrandi navi che trasportano liquidi infiammabiliRecipiente per gas o liquidiSono percorsi da liquidi o da gas
Come si scrive la soluzione Tubazioni
Se "Trasportano gas o liquidi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 9 lettere della soluzione Tubazioni:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
A T I T N I I P
