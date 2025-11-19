Tecnici qualificati nei cruciverba: la soluzione è Specialistici

Anna Gallo | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Tecnici qualificati' è 'Specialistici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPECIALISTICI

Curiosità e Significato di Specialistici

Vuoi sapere di più su Specialistici? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 13 lettere nella pagina dedicata: Specialistici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È propria del linguaggio di tecnici ed espertiSigla da istituti tecniciRaccolgono i termini tecnici di una materiaUn compasso per i disegni tecniciI tecnici che scelgono chi farà parte della Nazionale

Soluzione Tecnici qualificati - Specialistici

Come si scrive la soluzione Specialistici

La definizione "Tecnici qualificati" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 13 lettere della soluzione Specialistici:
S Savona
P Padova
E Empoli
C Como
I Imola
A Ancona
L Livorno
I Imola
S Savona
T Torino
I Imola
C Como
I Imola

