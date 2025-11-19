Si sparge grattugiato nei cruciverba: la soluzione è Cacio

Anna Gallo | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si sparge grattugiato' è 'Cacio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CACIO

Curiosità e Significato di Cacio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Cacio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un dolce sul quale si sparge zucchero a veloSi sparge nei vialettiDolce natalizio sul quale si sparge lo zucchero a veloSi sparge dentro il solcoSi sparge nella stalla

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Si sparge grattugiato - Cacio

Come si scrive la soluzione Cacio

La definizione "Si sparge grattugiato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 5 lettere della soluzione Cacio:
C Como
A Ancona
C Como
I Imola
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E M D I

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.