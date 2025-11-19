La santa dei giardinieri nei cruciverba: la soluzione è Dorotea

Paola Cammarota | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La santa dei giardinieri' è 'Dorotea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOROTEA

Curiosità e Significato di Dorotea

La parola Dorotea è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dorotea.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L emittente della Santa Sede fondata nel 1931Finisce con santa LucillaIl capolavoro di Leonardo in Santa Maria delle Grazie a MilanoLa Santa del Bambino GesùLa santa fondatrice dell ordine delle clarisse

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione La santa dei giardinieri - Dorotea

Come si scrive la soluzione Dorotea

Hai trovato la definizione "La santa dei giardinieri" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 7 lettere della soluzione Dorotea:
D Domodossola
O Otranto
R Roma
O Otranto
T Torino
E Empoli
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D O I A E T S P I R

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.